Для начала скачиваем образ инсталяционной программы Ubuntu 18.04.1 со старым установщиком с официального сайта Ubuntu
https://ubuntu.ru/get
После загрузки
iso образа, его необходимо записать на оптический диск либо на USB-флешь носитель с помощью программы rufus
Производим загрузку с оптического диска или с флешки. Попадаем в меню выбора языка.
Выбираем русский язык и попадаем в меню начала установки. Выбираем
Установить Ubuntu Server
Выбираем страну
Выбираем используемый язык в процесс установки
Отказываемся от автоопределения раскладки клавиатуры
Раскладку клавиатуры выбираем английскую
Переходим к настройке сети. Выбираем сетевой интерфейс, которым сервер подключен в интернет
Если сервер подключен к порту с DHCP сервером, то сетевой адрес он получит автоматически
Вводим имя компьютера
Вводим имя пользователя и имя учетной записи
Вводим пароль для нового пользователя и повторяем его
Выбираем часовой пояс
Переходим к разметке дисков, выбираем вариант
Вручную
Видим оба наших диска с пустыми таблицами разделов
Для начала нам необходимо настроить RAID1, выбираем
Настройка программного RAID и соглашаемся с тем, что таблица разделов будет перезаписана
Выбираем
Создать MD устройство и тип рейда
RAID1
Выбираем количество дисков, используемых в массиве и количество резервных дисков. У нас всего 2 диска, так что 0 и 2 соттветственно
Выбираем пробелом оба наших диска и соглашаемся с сохранением таблицы разделов
На этом настройка RAID1 закончен, вибираем
Закончить
Теперь настраиваем LVM, выбираем
Настройка менеджера логических томов
Соглашаемся с изменением таблицы разделов
Для начала создаем группу томов, вводим название
Устройством для группы томов выбираем созданное нами ранее RAID-устройство и соглашаемся с записью изменений на диск
Переходим к созданию логических томов.
Всего у нас их будет три /boot, корневой раздел /, и раздел подкачки swap
Переходим к созданию раздела /boot
Выбираем группу томов, где будет создан логический том, вводим название логического тома и размер тома
Создаем раздел swap. Вводим название и размер тома
По аналогии создаем корневой раздел / на весь оставшийся раздел.
В результате разметка диска выглядит так. Теперь для каждого раздела надо уточнить файловые системы и точки монтирования
Заходим в первый раздел lv_boot
Выбираем использовать как и файловую систему
ext4 и точку монтирования
boot
Заканчиваем настройку раздела
По аналогии настраиваем корневой раздел, файловая система
ext4 и точка монтирования
\
Настраиваем раздел swap, здесь файловая система
раздел подкачки, точки монтирования нет
В результате разбивка диска выглядит следующим образом
Заканчиваем разметку и записываем изменения на диск
После разбивки диска отказываемся от использования прокси-сервера для доступа в интернет
Начинается установка и после отказываемся от автоматического обновления
Выбираем для установки дополнительный пакет OpenSSH
В конце устанавливается загрузчик
GRUB
На этом этапе установка завершается, после перезагрузки наша система успешно загрузится