Для начала скачиваем образ инсталяционной программы Ubuntu 18.04.1 со старым установщиком с официального сайта Ubuntu

https://ubuntu.ru/get

После загрузки iso образа, его необходимо записать на оптический диск либо на USB-флешь носитель с помощью программы rufus

Производим загрузку с оптического диска или с флешки. Попадаем в меню выбора языка.

Выбираем русский язык и попадаем в меню начала установки. Выбираем Установить Ubuntu Server

Выбираем страну

Выбираем используемый язык в процесс установки

Отказываемся от автоопределения раскладки клавиатуры

Раскладку клавиатуры выбираем английскую

Переходим к настройке сети. Выбираем сетевой интерфейс, которым сервер подключен в интернет

Если сервер подключен к порту с DHCP сервером, то сетевой адрес он получит автоматически

Вводим имя компьютера

Вводим имя пользователя и имя учетной записи

Вводим пароль для нового пользователя и повторяем его

Выбираем часовой пояс

Переходим к разметке дисков, выбираем вариант Вручную

Видим оба наших диска с пустыми таблицами разделов

Для начала нам необходимо настроить RAID1, выбираем Настройка программного RAID и соглашаемся с тем, что таблица разделов будет перезаписана

Выбираем Создать MD устройство и тип рейда RAID1

Выбираем количество дисков, используемых в массиве и количество резервных дисков. У нас всего 2 диска, так что 0 и 2 соттветственно

Выбираем пробелом оба наших диска и соглашаемся с сохранением таблицы разделов

На этом настройка RAID1 закончен, вибираем Закончить

Теперь настраиваем LVM, выбираем Настройка менеджера логических томов

Соглашаемся с изменением таблицы разделов

Для начала создаем группу томов, вводим название

Устройством для группы томов выбираем созданное нами ранее RAID-устройство и соглашаемся с записью изменений на диск

Переходим к созданию логических томов.

Всего у нас их будет три /boot, корневой раздел /, и раздел подкачки swap

Переходим к созданию раздела /boot

Выбираем группу томов, где будет создан логический том, вводим название логического тома и размер тома

Создаем раздел swap. Вводим название и размер тома

По аналогии создаем корневой раздел / на весь оставшийся раздел.

В результате разметка диска выглядит так. Теперь для каждого раздела надо уточнить файловые системы и точки монтирования

Заходим в первый раздел lv_boot

Выбираем использовать как и файловую систему ext4 и точку монтирования boot

Заканчиваем настройку раздела

По аналогии настраиваем корневой раздел, файловая система ext4 и точка монтирования \

Настраиваем раздел swap, здесь файловая система раздел подкачки , точки монтирования нет

В результате разбивка диска выглядит следующим образом

Заканчиваем разметку и записываем изменения на диск

После разбивки диска отказываемся от использования прокси-сервера для доступа в интернет

Начинается установка и после отказываемся от автоматического обновления

Выбираем для установки дополнительный пакет OpenSSH

В конце устанавливается загрузчик GRUB

На этом этапе установка завершается, после перезагрузки наша система успешно загрузится